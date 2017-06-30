Автор: Марина Беклемишева

Спектакль "Двор как уходящая натура" представят студенты театрального училища

Опубликовано: 30.06.2017 17:31

В этом дворе вместе радовались и горевали, встречались и расставались, он видел тысячи искренних признаний и пролитых слез. В Иркутском театральном училище такому двору посвятили целый спектакль. Постановку по пьесе современного драматурга играют студенты третьего курса на учебной сцене.

Классический городской двор 80-х, где все друг другу свои. Здесь на скамейках взрослые разговаривают по душам, старики вспоминают молодость, а подрастающие мальчишки и девчонки рассуждают о будущем. Сейчас, когда каждый сам за себя, остается только вспоминать о том, как люди были вместе. Здесь, на сцене Иркутского театрального училища, пересеклись две эпохи - советская и современная.

Спектакль "Двор как уходящая натура" по пьесе Елены Исаевой поставил Дмитрий Акимов. Режиссер лично знаком с драматургом. Поэтому автор дистанционно помогала в постановке спектакля. Студенты, которые уже закончили третий курс, над образами начали работать еще на втором. Сначала спектакль существовал лишь в рамках учебной аудитории. И вот будущие артисты вышли на сцену, чтобы рассказать зрителям эту родную каждому сердцу историю. "Я сама из деревни, я немножко застала это время, потому что у нас до сих пор это держится. То время прекрасно тем, что люди вместе были. А сейчас... ну лежи ты на этом асфальте, ну плохо тебе. Дай Бог, какой-нибудь десятый человек подойдет и спросит, что такое. Женщина подошла, я не знаю, как ее зовут. Она подошла, смотрит на меня, упала так, заплакала, говорит: ну откуда вы-то знаете про деньги, про нищету эту, про мать. Откуда в вас это, в 20-летней?" – рассказывает Анастасия Альмухаметова, студентка 3 курса Иркутского театрального училища.

Погрузиться в эпоху актерам помогала советская музыка, кино и литература. "Было достаточно просто приблизиться к этому, потому что все рядом. Фильмы советские: Данелия, Меньшов. Все это там есть, вся эта вязь, которую можно подглядеть. Опять же они спрашивали своих родителей очень много. Вот эта натура, она ушла, когда люди жили двором, любили, провожали, горевали вместе, радовались вместе. Сейчас все отдельно. Сейчас люди некоторые не знают соседей по лестничной клетке", - говорит Дмитрий Акимов, режиссер спектакля.

Спектакль вошел в репертуар Иркутского театрального училища. Увидеть его на учебной сцене можно будет в сентябре.