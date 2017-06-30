Автор: Маргарита Кислицына

Новыми экологическими тропами обживается Байкал

Опубликовано: 30.06.2017 17:24

Еще два пеших маршрута для прогулок туристов обустроят этим летом волонтеры. Продолжится строительство тропы в гольцы Хамар-Дабана в Байкальском заповеднике, а также тропы, ведущей от села Байкальское до Слюдянских озер. Новые участки расчистят, оформят полотно, оборудуют привалы и смотровые площадки, установят указатели и информационные щиты.

А еще в этом году к сотрудникам общественной организации "Большая байкальская тропа" обратились ольхонские шаманы. Они попросили провести реконструкцию родников острова. "Рассказали интересную историю о том, что определенный родник на острове был закреплен за определенным бурятским родом. И был специальный человек в роду, который за этим родником ухаживал. Следил, чтобы скот не вытаптывал русло родника, чтобы мусор там не скапливался, чтобы родник не зарастал и чтобы постоянно была свежая вода. В настоящее время эта традиция утрачена, многие родники погибли. И около месяца назад наши специалисты выехали на разведку, посмотрели состояние современное родников на Ольхоне. И два родника мы взяли на обслуживание", - сообщила Элеонора Еремченко, координатор проектов ББТ.

В этом году общественная организация "Большая байкальская тропа" отмечает свой 15-летний юбилей. За это время в различных проектах приняли участие более пяти тысяч волонтеров из 25 стран мира и 40 городов России. Они построили 500 километров экологических троп.

Изображения новости