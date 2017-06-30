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Автор:
Татьяна Алексеева

Масштабные дорожные работы продолжаются в областном центре

Опубликовано: 30.06.2017 17:19

Изображение В иркутском микрорайоне Солнечный ремонтируют дорогу. Проспект маршала Жукова обновляется. Фактически, это уже не ремонт, а строительство нового дорожного полотна.

На территории Октябрьского округа сейчас ремонтируют и строят 5 участков автомобильных дорог. Улицы Седова, Советская, Ширямова, Депутатская и Маршала Жукова. В общей сложности заменят около 100 тысяч квадратных метров асфальта и 20 тысяч квадратов пешеходных дорожек, тротуаров. "На данный момент на маршала Жукова уже выполнено строительство двух пешеходных дорог по обеим сторонам с заменой бортового камня, асфальтированием, обустройством газонов. Приблизительно со следующей недели заходим на снятие старого асфальта и укладку нового. На данном участке будет заменено 311 тысяч квадратных метров асфальта", - сообщил Владимир Преловский, глава Октябрьского округа г.Иркутска.

К 1 августа должны все закончить. На время придется частично перекрывать движение транспорта. Технику и асфальтоукладочный комплекс задействуют в непрерывном режиме. Качество материалов проверяет служба стройконтроля. Интересным назвал подрядчик решение о прокладке тротуаров в этом месте. "Изначально мы планировали одну конфигурацию, но мы посмотрели, где люди ходят и изменили конфигурацию. По согласованию с заказчиком мы сделали более удобные тротуары для жителей города", - сказал Василий Шурховецкий, начальник департамента дорожного строительства компании-подрядчика.

Изначально эту дорогу строили на бетонном основании. Поэтому геосетка ей не нужна, несущая способность позволяет обойтись без нее. Дорожные строители надеются, что как минимум 7-8 лет трасса прослужит. Но все будет зависеть от интенсивности движения и от качества укладки полотна, разумеется. Сейчас на этом отрезке работают от 15 до 30 рабочих и 8 единиц дорожно-строительной техники. Когда начнут укладывать асфальт, техники станет больше.

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