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Автор:
Альфия Еремеева

Саранча появилась в Иркутске

Опубликовано: 30.06.2017 17:10

Изображение Из-за высоких температур и засухи массово расплодилась саранча. В поисках пищи она добралась до Иркутска. Во дворах и даже на балконах вредитель чувствует себя не хуже, чем на полях. В областной центр насекомые, скорее всего, перебрались с пастбищ и заброшенных земель.

Опасаться саранчи в городе не стоит, объясняют специалисты. Поодиночке они не страшны. "Допустим, в частном секторе две-три особи на квадратный метр - ничего страшного нет. Она может единично что-нибудь покушать. И все, она уйдет дальше. Вреда никакого от нее нет. Она никакой угрозы не представляет. Она не опасная, не ядовитая. Покусать она никого не покусает. Она ищет себе места для кладки яиц - мягкую и рыхлую почву, типа муравейничка. Вот туда она откладывает яйца. То есть она у нас в Иркутске не отложит, скорее всего. Сюда зашла за едой и здесь же погибнет", - прокомментировал Дмитрий Полномочнов, замруководителя по защите растений филиала ФГБУ "Россельхозцентр по Иркутской области".

А вот на сельских угодьях все не так спокойно. Чтобы защитить посевы от вредителей, специалисты уже обработали 42 тысячи гектаров площадей. В первую очередь, саранча повреждает сенокосы и те земли, которые уже не используют. Чтобы сохранить зерновые культуры, проводят краевую обработку полей. Это не позволит насекомым распространиться на посевы.

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