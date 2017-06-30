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Автор:
Альфия Еремеева

Экологический отряд мэра вновь вышел на уборку

Опубликовано: 30.06.2017 14:23

Изображение Небольшую реку в иркутском предместье Радищева закуют в бетон. Ведь она доставляет проблемы даже там, где водный поток превращается в ручеек. Да и весь берег просто необходимо привести в порядок. Местные жители своими силами облагораживают землю. Но только их стараний недостаточно. Сегодня на подмогу прибыл экологический отряд мэра Иркутска.

Парням - грабли. Девушкам - мусорные пакеты. Обязанности распределили быстро. Теперь за дело. Свою работу иркутские школьники знают хорошо. С начала лета они уже очистили от мусора сад Томсона и теплые озера, убирались на Синюшиной горе и проспекте Жукова. Теперь их задача - привести в порядок русло реки в предместье Радищева. "Во-первых, мы убираем покрышки, мусор убираем, пустые банки. По согласованию с администрацией округа подъедут сейчас транспортные средства, в которые мы загрузим весь мусор. На этот участок мы выделили три часа. Потому что мы здесь не только чистим ручей, мы еще так же пройдем территорию близлежащих домов, соберем мусор", - рассказал Олег Кондауров, командир экологического отряда мэра г.Иркутска.

Засоряют берега в основном те, кто живет поблизости. Некоторые даже сливают отходы прямо в реку. Местом отдыха этот участок назвать сложно. Хотя по факту это уголок живой природы прямо в черте города. И раньше здесь все было совсем по-другому. "До 90-х годов здесь стояли таблички, здесь была водоохранная зона. Она и есть водоохранная зона по документам. Здесь все расчищалось, прореживалось, было все обработано. За последние 10 лет в такое вот пришло. Во-первых, жители сами занимают территорию. Вот участок в водоохранной зоне. Нельзя так строить. Они злоупотребляют своей деятельностью", - говорит Елена Горюнова, председатель ТОС "Ручеек".

А так выглядел мост через речку Пшеничная еще вчера. Буйно разросшиеся деревья и кустарники мешали пройти. В темное время суток здесь еще сложнее. Освещения нет. А ведь по этой дороге ходят дети. Так они добираются до ближайшей школы. Сегодня мешающих проходу веток уже нет. Их срезали и сложили в стороне. "Ветки вывезут в ближайшее время. Сейчас идет спил деревьев вдоль ручья. Потому что будет берегоукрепление ручья. То есть мы ручей введем в бетонную конструкцию для того, чтобы не обсыпалась земля, чтобы дома не скатывались в сам ручей, чтобы он шел по нормальному руслу", - сообщила Юлия Гордина, глава Правобережного округа г.Иркутска.

После такой масштабной уборки проводить благоустройство уже гораздо легче. Все работы по берегоукреплению запланированы на это лето.

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