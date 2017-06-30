Автор: Анастасия Байдракова

Иркутский ТЮЗ ждет реконструкция

Опубликовано: 29.06.2017 18:04

Проект ремонта старого здания разработают до конца года. Об этом сообщил губернатор Приангарья Сергей Левченко во время приема граждан, которые отправляли обращения в адрес президента России Владимира Путина.

Театр юного зрителя с 1937 года размещался по адресу: ул. Ленина, 13. Но в 2006-м в связи с аварийным состоянием здания вынужден был переехать. Памятник истории и культуры с тех пор законсервирован. Проект реконструкции уже разрабатывали, но к реализации не приступили. С тех пор он устарел, сейчас нужен новый. С просьбой оказать содействие в реконструкции театра обратилась председатель Иркутского областного отделения Российского детского фонда Светлана Кулинич. Сергей Левченко отметил: проблема известная. Здание губернатор осматривал в этом году. "Директор нас провел по всем местам, где у него есть большие сложности, требует серьезного ремонта, реконструкции. Показал этот макет старого проекта, который нужно переделывать. И тогда я решил, чтобы на этот год выделить средства на очередное исследование", - сообщил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Проектные работы выполнят за счет области, однако сама реконструкция требует больших вложений. Следующая задача – совместными усилиями властей и общественников добиться софинансирования из федерального бюджета.

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