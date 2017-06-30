виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+21
Пт
день
+24/+26
Пт
вечер
+21/+23
Сб
ночь
+16/+18

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.0855
Евро/Рубль:
  67.4993

По данным ЦБР (2017.06.30)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июнь >
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 29.06.2017 (57.22)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Анастасия Байдракова

Иркутский ТЮЗ ждет реконструкция

Опубликовано: 29.06.2017 18:04

Изображение Проект ремонта старого здания разработают до конца года. Об этом сообщил губернатор Приангарья Сергей Левченко во время приема граждан, которые отправляли обращения в адрес президента России Владимира Путина.

Театр юного зрителя с 1937 года размещался по адресу: ул. Ленина, 13. Но в 2006-м в связи с аварийным состоянием здания вынужден был переехать. Памятник истории и культуры с тех пор законсервирован. Проект реконструкции уже разрабатывали, но к реализации не приступили. С тех пор он устарел, сейчас нужен новый. С просьбой оказать содействие в реконструкции театра обратилась председатель Иркутского областного отделения Российского детского фонда Светлана Кулинич. Сергей Левченко отметил: проблема известная. Здание губернатор осматривал в этом году. "Директор нас провел по всем местам, где у него есть большие сложности, требует серьезного ремонта, реконструкции. Показал этот макет старого проекта, который нужно переделывать. И тогда я решил, чтобы на этот год выделить средства на очередное исследование", - сообщил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Проектные работы выполнят за счет области, однако сама реконструкция требует больших вложений. Следующая задача – совместными усилиями властей и общественников добиться софинансирования из федерального бюджета.

Изображения новости
Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.7814300060272 Sec.