Автор: Внеш. корр.

"Простые герои": иркутянки спасли тонущего мальчика

Опубликовано: 29.06.2017 17:50

Трагическая история со счастливым концом. На одном из заливов Ангары в Иркутске едва не утонул 12-летний мальчик. Его удалось вернуть к жизни до приезда скорой помощи. О неравнодушном поступке иркутянок, сумевших спасти ребенка, расскажем в рубрике "Простые герои".

В тот день Маргарита Камалова и Светлана Гладких просто отдыхали на речке с внуками. Но, когда заметили, что у другого берега тонет мальчик, сразу устремились на помощь. Дотащить пострадавшего до берега Маргарите помог неравнодушный юноша. Медлить было нельзя: у ребенка уже не прощупывался пульс. Все вместе до приезда скорой они приводили пострадавшего в чувства.

Для Светланы это уже не первый случай, когда она приходит на помощь к утопающим. 15 лет назад в родном Тулуне она вытащила на берег двух молодых людей и вернула их к жизни. А вот Маргарита оказалась в такой ситуации впервые. Ей помогла привычная внимательность. "Много детей было, взрослых мало. И обычно я смотрю на воду, как дети купаются. Наблюдаю, смотрю. И вот этот ребеночек мне показалось, что что-то не то. Так получилось, что он здоров, что откачали его", - говорит Маргарита Камалова.

Сейчас Никита, так зовут мальчика, чувствует себя хорошо. По словам мамы, он всегда боялся воды и не умеет плавать. На речку его просто позвали школьные друзья. "Он сидел на берегу, было жарко, он зашел по колено. Раз зашел, два зашел. А на третий с обрыва слетел, видимо. Ему 12 лет, я не могу с ним за руку ходить гулять. Я никогда бы не подумала, что он пойдет. Так получилось. Лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих", - сказала Марина Гречина, мама спасенного мальчика.

В тот день Никита пережил клиническую смерть. Ему просто повезло, что рядом оказались неравнодушные люди. Подобных трагических случаев можно избежать. Лучше отдыхать вместе с детьми и только там, где официально разрешено входить в воду.