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Автор:
Внеш. корр.

Делегацию парламента Приангарья официально пригласили в Улан-Батор

Опубликовано: 29.06.2017 17:27

Великий Государственный Хурал Монголии пригласил делегацию парламента Приангарья в Улан-Батор с официальным визитом. Приглашение от имени председателя господина Нямдоржа передал генеральный консул Монголии в Иркутске спикеру Заксобрания Сергею Брилке.

На встрече также обсудили особенности национальных избирательных систем России и Монголии. На этой неделе в соседней стране выбирали главу государства. В ответном слове Сергей Брилка выразил уверенность, что развитие парламентского взаимодействия между двумя странами будет способствовать укреплению сотрудничества. Спикер подчеркнул, что Монголия сегодня - важный стратегический партнер Приангарья, в том числе в экономической и туристической сферах. Кроме того, к приоритетным направлениям сотрудничества можно отнести культурный обмен и совместные проекты в области образования.

Подробности смотрите сегодня в программе "Законодатель" на телеканале СТС в 19.45.



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