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Автор:
Татьяна Алексеева

В сильную жару дайте воды бродячим собакам

Опубликовано: 29.06.2017 17:19

Изображение 30-градусная жара стоит в Иркутске. У продавцов мороженого и напитков праздник. Люди пытаются найти прохладу везде, где только можно. А вот животным труднее. Для них нет бочек с квасом и кондиционеров. Как помочь бездомным четвероногим во время сильной жары?

В  редакцию позвонил телезритель и рассказал, что видел, как бездомная собака пытается добыть из высохшей лужи хоть несколько капель воды. Мужчина предложил, чтобы иркутяне по возможности выставляли емкости с водой на открытых местах. Чтобы те, у кого нет собственной миски, но зато есть хвост, могли утолить жажду.

В питомнике "К-9" водопой идет постоянно. Питье собакам приходится доливать часто. В жару требуется больший объем жидкости, чем в прохладные дни. Но ставить общественные поилки на постоянной основе директор Вячеслав Славин не рекомендует. "В некоторые дни, вот как сейчас, я это поддерживаю. Но постоянно это за правило нет возможности. Почему? Потому что животное привыкает к такой жизни: вот она миска с водой, миска с едой. Потому что бездомное животное, оно знает свои кормовые базы, знает, где можно найти пищу, где можно найти воду", - объясняет Вячеслав Славин, директор питомника "К-9".

Бродячие собаки давно освоили городскую жизнь. Пытаться сделать их совсем домашними не стоит, если не готов на самом деле взять собаку в дом. Иначе животному потом придется трудно: навыки выживания будут утеряны. Но дать напиться в дни, когда солнце в ударе, - это совсем другое дело. Лучше всех жару переносит львица Лада. Ей положено, она южного происхождения. Лада успевает и поиграть, и высказать хозяину, что она о нем думает. Медвежонку вообще все равно.,Еего шуба работает как термос и удерживает прохладу в жаркое время. Но отказаться от удовольствий? Никогда. Лужа очень вовремя осталась от полива  газонов.

В "К-9" жаркое лето. Любимое, но и трудное время. Работы много и всегда нужны дополнительные руки. Как всегда, здесь ждут добровольцев. Надо помочь всех напоить, а некоторых и искупать. Ведь у зверей тоже есть свой купальный сезон.

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