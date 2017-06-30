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Автор:
Ирина Белогривая

Лучшую добровольную пожарную дружину выбирали в областном центре

Опубликовано: 29.06.2017 17:13

Изображение На стадионе "Труд" сегодня прошли соревнования среди команд, которые прошли отборочный этап. Всего в Иркутск приехали семь дружин из Ангарска, Усолья-Сибирского, Тулуна, Тайшета, Эхирит-Булагатского, Усть-Ордынского районов и областного центра.

Раскатать гидрант, выпустить струю воды метко в цель, пройти полосу препятствий, взобраться по пожарной лестнице, оказать первую помощь пострадавшему - это испытания одной только эстафеты. А еще в программе перетягивание каната, боевое развертывание, подтягивание и ликвидация условного пожара. Сегодня на поле стадиона "Труд" по-настоящему жарко, собрались сильнейшие команды региона. Не профессиональные пожарные, простые люди - добровольцы. "Я занимаюсь этим давно, около семи лет. Участвовал в различных соревнованиях: и городских, и областных, и всероссийских. Мы выезжали, помогали на пожарах. Число пожаров растет, а сотрудники МЧС не справляются. Точнее, справляются, но горит-то все больше и больше. Необходимо помочь", - рассказывает Александр Савкин, участник команды г.Ангарска.

Сегодня в реестре МЧС числится 19 тысяч добровольцев на всю область. Целая армия. И порядки в добровольческих дружинах армейские: строгая дисциплина, специальная подготовка. Каждый проходит обучение у профессиональных пожарных. В регионе, помимо добровольных дружин, решили создавать и пожарно-спасательные посты. "Мы уже два пожарно-спасательных поста создали в Зиминском районе. Это в центральном Хазане и Масленогорске. Передали им пожарно-техническое вооружение, боевую одежду. Люди у нас готовы", - сообщил Сергей Апанович, директор ОУ "Добровольное пожарное объединение Иркутской области".

До конца года в регионе откроют еще 8 пожарно-спасательных пунктов. В первую очередь в тех населенных пунктах, где число добровольцев невелико. Также в планах создать территориальные мобильные противопожарные отряды. Такого проекта нет еще нигде в России. Добровольцы осуществляют его совместно с МЧС.

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