Автор: Маргарита Кислицына

Диализный центр переезжает в дома к пациентам

Опубликовано: 29.06.2017 17:08

В Иркутской областной клинической больнице появился первый мобильный аппарат для очистки крови. Больные с почечной недостаточностью смогут пользоваться им в домашних условиях. При этом работать и полноценно жить. О новых медицинских технологиях - в следующем материале.

Диагноз "мочекаменная болезнь" Виктории Ёлгиной из Култука поставили еще в детстве. Необходимость в диализе возникла 7 лет назад. Ежемесячные лабораторные исследования и каждодневная очистка крови. Все это сильно изменило образ жизни молодой девушки. "Занимает процедура где-то полчаса. Это, получается, четыре раза в сутки. Это уже все распределено. Утром в шесть встаешь, сделаешь. До 12 ты свободен", - говорит Виктория Ёлгина, пациент ИОКБ.

Пользоваться чудо-техникой учит гость из Поволжья. Главный внештатный специалист Самарской области по заместительной почечной терапии Андрей Шерстнёв объясняет простоту и эффективность новой автоматизированной методики. Портативный аппарат легко подсоединяется к уже установленному у пациента катетеру. Устройство можно упаковать в чемодан и абсолютно бесплатно взять на период лечения домой. Весить он при этом будет не более 23 килограммов. И, самое главное, всю работу прибор выполняет ночью, пока пациент спит. "Ручная методика она все равно заставляет пациента в течение дня делать обмены, а этот аппарат позволяет подключиться непосредственно только ночью. Утром отключиться. И пациент, собственно говоря, свободен, то есть он может работать, учиться", - объясняет Андрей Шерстнёв, главный внештатный специалист Самарской области по заместительной почечной терапии.

За один ночной цикл специальные растворы, максимально приближенные к составу крови, по сути, выполняют работу почек больного: удаляют из организма ненужные продукты метаболизма. "Это и есть альтернативное будущее. Потому что он не привязан, сосуды не задействованы, то есть сосудистый резерв остается на потом. И вообще смена видов диализной терапии, уже доказано, что это увеличение продолжительности жизни диализных пациентов", - сказала Юлия Никитина, заведующая отделением диализа ИОКБ.

Такая методика в последние годы активно развивается в разных регионах России. Например, в Самарской области на перитонеальном диализе находится 140 человек. Треть из них лечатся дома с такой автоматизированной системой. В Иркутской областной больнице это пока первый аппарат. Но медики уверены: вскоре портативных приборов станет больше.