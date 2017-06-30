Автор: Анастасия Байдракова

Надежда Арно: Олег был очень тонкой душевной организации

Опубликовано: 29.06.2017 17:00

Бывший солист группы "Иванушки Интернейшнл" Олег Яковлев скончался в Москве. Он был нашим земляком. Родители Олега жили в Ангарске, затем в Иркутске.

Здесь он учился сразу в двух школах - общеобразовательной и музыкальной. Пел в хоре Дворца пионеров, закончил Иркутское театральное училище с красным дипломом. Олег получил специальность "Актер театра кукол" и год отработал в иркутском "Аистенке". После уехал строить карьеру в Москву. Но в Иркутск долгое время приезжал в гости. Его помнят сокурсники и педагоги. "Олег был очень тонкой душевной организации, очень хороший мальчик был. С такими людьми есть другого порядка трудности. Обуздать иногда не входящую в рамки фантазию. Объяснить так, чтобы человек понимал, что не надо, допустим, в тексте Толстого применять современные жесты, современную лексику", - говорит Надежда Арно, преподаватель сценической речи Иркутского театрального училища.

Солистом группы "Иванушки Интернейшнл" Олег Яковлев стал в 1998 году. А с 2013-го начал сольную карьеру. Причиной смерти певца стал отек легких. Ему было 47 лет.

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