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Автор:
Анастасия Байдракова

Спортобзор

Опубликовано: 29.06.2017 14:28

Болеем за Романа Кузнецова на чемпионате мира по тхэквондо, держим кулаки за дзюдоистку Ирину Долгову перед соревнованиями в Китае и поздравляем Артема Черноусова. Он завоевал еще одну медаль на чемпионате России по стрельбе из малокалиберного оружия. Все подробности в спортивном обзоре.

Серебряную медаль в копилку Иркутска добавил Артем Черноусов на чемпионате России по стрельбе из малокалиберного оружия. Соревнования в эти дни проходят в подмосковном стрелковом комплексе "Лисья нора". В олимпийском упражнении – стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров - Артем стал вторым. Серебро спортсмен прибавил к бронзе, которую завоевал на этом турнире ранее. В стрельбе из произвольного малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров Черноусов занял третье место.

Тем временем иркутянин Роман Кузнецов радует болельщиков на чемпионате мира по тхэквондо. На соревнованиях в Южной Корее спортсмен вышел в полуфинал. И таким образом уже гарантировал себе бронзу. Четвертьфинальные поединки в весовой категории свыше 87 килограммов прошли в пятый день чемпионата. Роман победил в схватке с Дмитрием Шокиным из Узбекистана. Сегодня иркутянин встретится в полуфинале с британским спортсменом. Бои пройдут вечером.

А братчанка Ирина Долгова уже завтра будет защищать честь страны на турнире Гран-при по дзюдо в китайском Хух-Хото. Участница Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро вошла в состав сборной команды России в весовой категории до 48 кг. Всего в сборной 13 мужчин и 11 женщин. Долгова занимается дзюдо у заслуженного тренера России Наталии Дору в областной спортивной школе олимпийского резерва "Спартак" в Братске.



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