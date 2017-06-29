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Автор:
Марина Беклемишева

В драмтеатре открываются литературные вечера

Опубликовано: 29.06.2017 14:26

"Правда в памяти". Сегодня в драматическом театре по традиции открывают литературные вечера "Этим летом в Иркутске". В этом году их посвятят памяти Валентина Распутина.

На сцену для откровенного разговора о жизни, литературе, памяти поколений, ценностях и культуре выйдут журналист, советник президента России Владимир Толстой, ректор Сретинской духовной семинарии епископ Егорьевский Тихон, а также писатель Алексей Варламов. Выдающиеся деятели культуры России соберутся в столице Восточной Сибири уже в 11-й раз. "Это беспрецедентный, на мой взгляд, жанр вот такого публичного литературного общения, плодотворно существует уже 11 лет. Когда приходим на встречу не только со зрителем, но и на встречу с Распутиным, Вампиловым, Астафьевым, это и для аудитории, и для нас самих очень важный этап осмысления собственного дела", - сказал Михаил Кураев, писатель.

А завершат литературные вечера завтра историк литературы Павел Фокин, писатель Михаил Кураев и знаменитый режиссер-документалист Сергей Мирошниченко.



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