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Автор:
Яна Романова

Губернатор отчитался о результатах деятельности областного правительства в 2016 году

Опубликовано: 28.06.2017 19:22

Изображение В рамках сессии Законодательного собрания депутаты заслушали отчет губернатора Иркутской области о результатах деятельности правительства региона в 2016 году. В докладе основные итоги социально-экономического развития Приангарья.

С таким выступлением главы Приангарья не обращались к парламентариям 7 лет. В своей речи Сергей Левченко одним из стратегических направлений развития области назвал модернизацию дорожной сети. В прошлом году на эти цели направили более 11 млрд рублей. Окончили строительство грузопассажирского парома на остров Ольхон и ввели после реконструкции автомобильную дорогу Баяндай-Еланцы-Хужир. Также начали капитальный ремонт дорог в Бодайбинском, Качугском, Нижнеилимском районах. Окончание по объектам запланировали на этот год. "Увеличение финансирования в текущем году позволит муниципальным образованиям капитально отремонтировать в полтора раза больше дорог местного значения", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Депутаты задали губернатору вопросы, которые касались ограничения продажи земель сельхозназначения, изменений в подходе к молодежной политике, а также финансирования программы доступного жилья для молодых семей. Парламентарии высказали обеспокоенность показателями качества жизни населения региона. Область на 76 позиции из 85 субъектов России по доле населения с доходами ниже прожиточного минимума. Спикер Сергей Брилка обратил внимание губернатора на сельские поселения региона, которые удалены от райцентров и фактически сейчас находятся на грани выживания. "Около 100 поселений находятся в лесной зоне и создавались специально для того, чтобы обслуживать леспромхозы. Влачат жалкое существование. Что нам делать с этими поселениями? Там живут люди, дети", - подчеркнул Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Возобновлено строительство школ в Чунском, Усть-Удинском, Жигаловском районах. В прошлом году правительство Иркутской области вело активную работу по завершению долгостроев среди объектов общего образования. В ежегодном Послании губернатор поставил задачу окончить работу по всем зданиям. Важная задача также на предстоящий период - не допустить резкого повышения цен. Кроме этого, экономика Иркутской области в 2016 году показала уверенный рост, который внес свою лепту в общую макроэкономическую ситуацию в стране. По темпам роста инвестиций в основной капитал Иркутская область в 2016 году заняла первое место в Сибирском округе. Отчет главы региона прокомментировали депутаты Государственной Думы от Иркутской области.

Алексей Красноштанов, депутат Государственной Думы ФС РФ от Иркутской области: Меня порадовало, что 4,9% рост ВРП, сокращение значительное госдолга. Не ожидал, что так можно сократить госдолг в течение года. 

Михаил Щапов, депутат Государственной Думы ФС РФ от Иркутской области: По многим показателям Иркутская область занимает первые места в СФО и одни из первых мест в РФ. Это уровень доходов, инвестиций, особенно доходов, ведь это происходит в нелегких условиях.

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