Автор: Яна Романова

На сессии Заксобрания внесены изменения в бюджет области

Опубликовано: 28.06.2017 18:40

Единовременную выплату ко Дню Победы детям войны утвердили сегодня на законодательном уровне. Ее размер увеличен в два раза - до двух тысяч рублей. Решение приняли на сессии областного парламента. Большой финансовый блок касался изменений в бюджете Иркутской области.

Началась сессия не с вопросов государственной важности. В фойе зала заседаний торжественно открыли выставку рисунков воспитанников тайшетской детской художественной школы. Это продолжение творческого проекта. До этого свои работы представляли мастера из Чуны, Тулуна и Зимы. "Мы хотим показать все районы Иркутской области, абсолютно разные работы, техники, о многих мы даже не подозревали. Не описать все сразу", - говорит Наталья Дикусарова, председатель бюджетного комитета Законодательного собрания Иркутской области.

Далее основная повестка. Социальный блок. Детям войны ко Дню Победы увеличили единовременную выплату до двух тысяч рублей. "Комитет рассмотрел поправки и рекомендует принять проект закона во втором окончательном чтении и направить его губернатору для обнародования", - сообщил Андрей Лабыгин, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания Иркутской области.

Вопросы финансовые. Доходы в этом году возрастут почти на 7 млрд рублей. Наибольший прирост дает налог на прибыль предприятий. Значительную долю дополнительных средств направят на реализацию майских указов президента по размеру заработной платы бюджетников. Но и расходов тоже станет больше, крупные суммы пойдут на образование, здравоохранение, социальную поддержку населения.