"Ты очевидец"

По данным ЦБР (2017.06.28)
Выпуск новостей за 27.06.2017 (62.81)
Хоть основная причина пожаров сейчас - погодные условия, действия человека добавляют немало проблем. На видео в социальных сетях запечатлено, как безобидный, казалось бы, пикник за считанные секунды превратился в настоящее стихийное бедствие.
Огонь от мангала перекинулся на рядом стоящие деревья. И потушить своими силами такой пожар невозможно. Напоминаем, в Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации. Разводить костры и даже посещать лес запрещено.