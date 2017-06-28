Автор: Альфия Еремеева

"Ты очевидец"

Опубликовано: 28.06.2017 18:19

Хоть основная причина пожаров сейчас - погодные условия, действия человека добавляют немало проблем. На видео в социальных сетях запечатлено, как безобидный, казалось бы, пикник за считанные секунды превратился в настоящее стихийное бедствие.

Огонь от мангала перекинулся на рядом стоящие деревья. И потушить своими силами такой пожар невозможно. Напоминаем, в Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации. Разводить костры и даже посещать лес запрещено.