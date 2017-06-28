Автор: Альфия Еремеева

Приангарье на первом месте по лесным пожарам

Опубликовано: 28.06.2017 18:18

Иркутская область снова в лидерах антирейтинга. По площади лесных пожаров регион занимает первое место по стране. Это данные федеральной авиалесоохраны. Сейчас в Приангарье действуют больше 50 очагов. Горят и заповедники. Вблизи Байкала не могут потушить три крупных возгорания.

Горит заповедный лес. К этому очагу инспекторы прибыли только вечером. В первую очередь нужно обследовать пожар. Огонь уничтожает деревья в Байкало-Ленском заповеднике, где действуют три очага на площади почти 7,5 тысяч гектаров. До таких масштабов пожары разрослись всего за неделю. "Буквально вчера прилетел патрульный борт, который, наконец-то, смог осмотреть один из самых сложных и больших пожаров. И смог установить его площадь - 4 тысячи га. Поэтому общая площадь сейчас такая. Это чуть больше 1% территории Байкало-Ленского заповедника. Собственно, эта площадь примерно такая же, как обычно бывает каждый год", - сообщил Михаил Яблоков, директор ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

Очаги возникли там, где не бывает людей, на самых вершинах гор. Всему виной сухие грозы. Труднодоступность этих мест сказывается и на скорости тушения. Руководитель Верхне-Ленского лесничества Анатолий Москвитин был вместе с той самой группой, которую спас экипаж Бе-200. Тогда пожарные оказались в огненной ловушке. Но за час до прибытия авиации они смогли переломить ситуацию. "Фронт пожара подошел к нам непосредственно метров на 150-200. После чего мы пустили встречный пал. Пустив встречный пал, нам удалось развернуть голову пожара. Тем самым пожар пошел по восточной стороне", - рассказал Анатолий Москвитин, руководитель Верхне-Ленского лесничества.

А это уже Слюдянский район. Десантники авиалесоохраны прибыли для тушения сложных возгораний - до них трудно добраться. Поэтому доставляют группы как можно ближе к кромке пожара. Без авиации справиться с огнем было бы невозможно. Кроме вертолета Ми-8, задействовали Бе-200. Он уже справился с огнем в Усть-Удинском районе. Самолет-амфибия сбросил на горящие леса 160 тонн воды. "Очень эффективно отработана кромка. В настоящий момент производится дотушивание наземными силами. Принято решение о передислокации его в Иркутск. Для организации тушения пожаров вблизи озера Байкал", - сказал Василий Разумнов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области (по государственной противопожарной службе).

И без того горячую работу осложняет небывалая жара. В этом июне погода пошла на рекорд. Среднесуточные температуры на 9 градусов превышают норму. На юге и в центре региона, а также в Верхнеленских районах месяц не было "эффективных осадков". Синоптики бьют тревогу: там уже начинается засуха. В ближайшие дни ливни и грозы ожидают лишь местами по области. До конца недели сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.