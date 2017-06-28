виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+26
Чт
ночь
+18/+20
Чт
утро
+21/+23
Чт
день
+26/+28

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  58.8843
Евро/Рубль:
  65.9563

По данным ЦБР (2017.06.28)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июнь >
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 27.06.2017 (62.81)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Анастасия Байдракова

Пенсионерку обнаружили в лесу после 9 дней поисков

Опубликовано: 28.06.2017 17:49

Изображение Она выжила, проведя в лесу в беспомощном состоянии 9 дней. Больше недели спасатели, полицейские, волонтеры искали пенсионерку под Иркутском. Именно добровольцы в итоге обнаружили пожилую женщину. В тяжелом состоянии, но живую. О том, как искать пропавших и как выживать в лесу – в следующем материале.

Небольшой дачный домик в садоводстве, в 19 километрах от Иркутска. Именно отсюда рано утром 18 июня отправилась собирать черемшу 60-летняя пенсионерка. К счастью, ее уход заметила соседка. Она и подняла тревогу, когда к обеду женщина не вернулась. "Такая уже жара, ее нет. Калитку открыла, покричала, она не выходит из избушки. Думаю, может, она набрала да ушла в магазин продавать ее? В магазине спросили, говорит: нет, никто с черемшой не был. Ну и все. Подождала до вечера, ночь переночевали, я утром пошла - опять ее нет. Ну и давай звонить дочери", - рассказывает Людмила Храмцова, соседка пострадавшей.

Соседка очень помогла поискам: дала точное описание одежды, направление, в котором ушла женщина.

В один из дней поиска обнаружили пакеты с черемшой недалеко от речки. Как выяснили позже, женщина была рядом, но не откликалась. Видимо, пенсионерке стало плохо еще в первый день, и ни идти, ни кричать она не могла. Даже если человек без сознания, сигнал подает техника. Но мобильный телефон остался на даче. С каждым днем шансов найти человека живым становилось все меньше. Но поисковые группы не теряли надежды. На девятый день волонтеры вновь вышли в лес в 8 утра. Около 11-ти нашли пропавшую в километре от дачи. "Там трава выше пояса, то есть практически по грудь, и в этом месте она, видимо, пыталась перемещаться, как-то там, может, к речке подползала, пила. Под кустом она лежала, потому что сильно жарко было эти дни. Глаза реально были остекленевшие, она в точку куда-то смотрела. И меня она увидела - у нее движение глаз пошло. И губами что-то стала. И вот тогда я уже понял, что человек живой", - говорит Леонид Дергунов, участник добровольного поискового отряда "Лиза Алерт".

Волонтеры сразу связались со спасателями, женщину в тяжелом состоянии отправили в больницу. Она была сильно обезвожена. А добровольцев сегодня наградили за помощь полиции.

Леонид Дергунов и Сергей Утехин - участники добровольного поискового отряда "Лиза Алерт". Сергей приехал из Москвы, в Иркутске работает по контракту. Рассказывает, поисковая система работает четко. В Московской области все профильные заявки со службы 112 сразу же поступают в отряд волонтеров. "Инфогруппа начинает отрабатывать заявку, собирать информацию, делается прозвон родственников, сбор информации по районам, где может находиться пропавший, одновременно назначается координатор поиска, определив район, дает задание на подготовку карт. И объявляется общий сбор", - говорит Сергей Утехин, участник добровольного поискового отряда "Лиза Алерт".

Только за 1 квартал отряд "Лиза Алерт" отработал более 1700 заявок в масштабе России. В Иркутской области система пока в зачаточном состоянии. Спасатели еще раз напоминают: не ходите в лес в одиночку! И обязательно возьмите с собой спички, воду и мобильный телефон.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 2.9733769893646 Sec.