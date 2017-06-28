Автор: Анастасия Байдракова

Пенсионерку обнаружили в лесу после 9 дней поисков

Опубликовано: 28.06.2017 17:49

Она выжила, проведя в лесу в беспомощном состоянии 9 дней. Больше недели спасатели, полицейские, волонтеры искали пенсионерку под Иркутском. Именно добровольцы в итоге обнаружили пожилую женщину. В тяжелом состоянии, но живую. О том, как искать пропавших и как выживать в лесу – в следующем материале.

Небольшой дачный домик в садоводстве, в 19 километрах от Иркутска. Именно отсюда рано утром 18 июня отправилась собирать черемшу 60-летняя пенсионерка. К счастью, ее уход заметила соседка. Она и подняла тревогу, когда к обеду женщина не вернулась. "Такая уже жара, ее нет. Калитку открыла, покричала, она не выходит из избушки. Думаю, может, она набрала да ушла в магазин продавать ее? В магазине спросили, говорит: нет, никто с черемшой не был. Ну и все. Подождала до вечера, ночь переночевали, я утром пошла - опять ее нет. Ну и давай звонить дочери", - рассказывает Людмила Храмцова, соседка пострадавшей.

Соседка очень помогла поискам: дала точное описание одежды, направление, в котором ушла женщина.

В один из дней поиска обнаружили пакеты с черемшой недалеко от речки. Как выяснили позже, женщина была рядом, но не откликалась. Видимо, пенсионерке стало плохо еще в первый день, и ни идти, ни кричать она не могла. Даже если человек без сознания, сигнал подает техника. Но мобильный телефон остался на даче. С каждым днем шансов найти человека живым становилось все меньше. Но поисковые группы не теряли надежды. На девятый день волонтеры вновь вышли в лес в 8 утра. Около 11-ти нашли пропавшую в километре от дачи. "Там трава выше пояса, то есть практически по грудь, и в этом месте она, видимо, пыталась перемещаться, как-то там, может, к речке подползала, пила. Под кустом она лежала, потому что сильно жарко было эти дни. Глаза реально были остекленевшие, она в точку куда-то смотрела. И меня она увидела - у нее движение глаз пошло. И губами что-то стала. И вот тогда я уже понял, что человек живой", - говорит Леонид Дергунов, участник добровольного поискового отряда "Лиза Алерт".

Волонтеры сразу связались со спасателями, женщину в тяжелом состоянии отправили в больницу. Она была сильно обезвожена. А добровольцев сегодня наградили за помощь полиции.

Леонид Дергунов и Сергей Утехин - участники добровольного поискового отряда "Лиза Алерт". Сергей приехал из Москвы, в Иркутске работает по контракту. Рассказывает, поисковая система работает четко. В Московской области все профильные заявки со службы 112 сразу же поступают в отряд волонтеров. "Инфогруппа начинает отрабатывать заявку, собирать информацию, делается прозвон родственников, сбор информации по районам, где может находиться пропавший, одновременно назначается координатор поиска, определив район, дает задание на подготовку карт. И объявляется общий сбор", - говорит Сергей Утехин, участник добровольного поискового отряда "Лиза Алерт".

Только за 1 квартал отряд "Лиза Алерт" отработал более 1700 заявок в масштабе России. В Иркутской области система пока в зачаточном состоянии. Спасатели еще раз напоминают: не ходите в лес в одиночку! И обязательно возьмите с собой спички, воду и мобильный телефон.

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