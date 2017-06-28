Автор: Маргарита Кислицына

"Аистенок" завершает театральный сезон премьерой

Опубликовано: 28.06.2017 17:23

Впервые за 80-летнюю историю в театре кукол "Аистенок" готовят спектакль по мотивам русской народной сказки "Теремок". Почему именно эту историю называют оберегом для детей? Чему научат юных зрителей всем известные с детства герои? И какие новые персонажи появятся в авторской версии произведения? Обо всем расскажем далее.

Сказка, которая оставила след в детстве каждого. Свои двери на сцене театра кукол открывает "Теремок". Автор текста, режиссер и исполнительница нескольких ролей спектакля Любовь Калиниченко рассказывает: история простая, но при этом поучительная. Каждый персонаж, даже самый маленький со своим характером. Каждая сцена пронизана смыслами. "У нас она будет говорить о том, что хватит места всем. И не только в маленьком теремке, а глобально на Земле. Давайте жить в мире, давайте сосуществовать со своими разными характерами. Мышка, лягушка... Это как национальности в нашей стране, положим. И каждый должен существовать в своей культуре, в своем мире, но очень мирно и дружно", - поясняет Любовь Калиниченко, заслуженная артистка РФ.

Урок взаимоотношений, понятия и принятия особенностей других людей дают герои "Теремка". Именно поэтому сказку называют оберегом. Помимо уже известных всем персонажей, в этой авторской версии появляются и совершенно новые. Здесь вокруг Мышки летают бабочки, у Лягушки танцуют червячки, Ёжик командует грибами, которые ходят строем. А рядом с Медведем суетятся пчелы. Впервые за долгое время в спектакле решили использовать штоковые марионетки, сложные в управлении, но так тонко передающие индивидуальность каждого героя.

Освещение, небольшие дополнения к декорациям и макияж для кукол. Совсем скоро "Теремок" будет готов предстать на суд самых маленьких иркутских зрителей. Первые показы спектакля наметили на 8 и 9 июля. Премьера сказки завершит 82-й театральный сезон "Аистенка".