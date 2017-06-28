Автор: Татьяна Алексеева

"Удивительное рядом"

Опубликовано: 28.06.2017 17:18

Огромный фонтан радует ангарчан и гостей города прямо на въезде, в районе станции "Суховская". Высота его, по свидетельству очевидцев, достигает десяти метров. Столь необычное явление привлекло внимание автомобилистов. Им теперь есть что рассказать в соцсетях. Как пояснили нашим корреспондентам, фонтан бьет из прохудившейся трубы, которая ведет к золоотвалам. Вода чистая, без примесей. Поэтому угрозы экологической катастрофы нет. В ближайшее время порыв планируют устранить.

Если и вы стали свидетелем неординарного происшествия или того, что просто заслуживает внимания, присылайте свои фото и видео на электронную почту news@as.baikal.tv или звоните по телефону 28-10-07.

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