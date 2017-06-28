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Автор:
Ирина Белогривая

Стартовали ремонтные работы в учреждениях образования Иркутска

Опубликовано: 28.06.2017 17:15

Изображение 400 миллионов рублей выделили на ремонт школ и детских садов Иркутска этим летом. К работам приступили с середины июня. Планируют обновить системы электроснабжения, кое-где отремонтировать кровлю, а также отопление и канализацию.

Также в семи учреждениях поменяют оконные рамы, в шести смонтируют пожарные лестницы. В школе №3 приведут в порядок бассейн. В лицее №2, а также 77-м, 103-м и 119-м детских садах проведут капитальный ремонт всего здания. В ряде учреждений установят пандусы. Это делают в рамках муниципальной программы "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения". На эти работы направят чуть больше девяти миллионов рублей.

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