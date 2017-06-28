Автор: Виктория Малая

Каждый третий автомобиль в Иркутске превышает норму по выхлопам

Опубликовано: 28.06.2017 17:12

Сегодня в Иркутске проверяли автотранспорт на дымность и токсичность. Останавливали и автобусы, и личные автомобили. Показатели определяли с помощью специальных приборов - дымомеров и газоанализаторов. Машины, у которых выброс вредных веществ выше, чем того требует ГОСТ, считают технически неисправными.

Специалисты говорят: выбросы влияют на экологическую обстановку города и на здоровье людей. Особенно концентрация вредных веществ повышается в безветрие и жару. И таких опасных автомобилей на дорогах 30%. А сегодня в ходе рейда зафиксировали даже своеобразный рекорд абсолютной вредности. "Коэффициент десять - прибор просто больше не показывает и сто процентов дымность. При норме данной машины 66 процентов! У него сто процентов. Может и больше, но прибор больше не показывает. Машина вообще технически неисправна. Помимо фильтров, здесь, скорее всего, и качество топлива. Мы записали, где заправлялся, и эта АЗС обязательно попадет в поле зрения", - сказала Валентина Сафонова, главный специалист управления экологии администрации г.Иркутска.

За превышение показателей владельцам личных автомобилей выписывают административные штрафы. Водителям маршрутного автобуса оформляют соответствующие протоколы. Некоторые прямо на месте регулируют топливную аппаратуру и меняют фильтры. Подобные рейды в теплое время года проводятся каждую неделю в разных точках города. С мая проверили уже больше ста автомобилей.