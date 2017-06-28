Автор: Алексей Келэвро

Спортобзор

Опубликовано: 28.06.2017 14:17

Иркутские воспитанники стрелковой школы вновь лучшие в стране, а иркутянин Роман Зобнин преступил к первым тренировкам после тяжелой травмы колена. Подробности в спортобзоре.

Братья Соколовы снова в топе лучших стрелков страны. Александр и Денис заняли первое и второе место на чемпионате России по стрельбе из малокалиберного оружия. Турнир сейчас проходит Подмосковье. На 50-метровой дистанции из положения лежа Александр Соколов уступил своему брату, выступающему за Ямало-Ненецкий автономный округ, всего 0,3 очка и стал вторым. У иркутянина впереди еще один этап соревнований - стрельба из трех положений на 50 метров. Александр тренируется в школе высшего спортивного мастерства под руководством своего отца Виктора Соколова.

Иркутянин, член сборной страны по футболу Роман Зобнин приступил к первым тренировкам после операции на колене. Сейчас полузащитник проходит курс реабилитации в Италии. Спортсмен тренируется по шесть часов в день. В первых числах июля Роман вернется в Москву. Напомним, Зобнин получил серьезную травму накануне Кубка Конфедераций в товарищеском матче с Венгрией.

Иркутские бильярдисты стали вторыми на открытом областном турнире "Золотая лига". Традиционные соревнования по бильярду приурочены к 80-летию образования Иркутской области. В играх приняли участие сильнейшие спортсмены старше 50 лет из 7 регионов России, а также Монголии. Участники разыграли общий призовой фонд в 100000 рублей. Самым успешным стал читинец Николай Федоров, он не проиграл ни одной встречи. Вторым стал наш земляк Михаил Антонов. Замыкает пьедестал почета представитель Анапы. "Золотая лига" стала завершающим турниром сезона 2016-2017.