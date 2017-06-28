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Автор:
Внеш. корр.

Число школьников, желающих трудоустроиться летом, растет с каждым годом

Опубликовано: 28.06.2017 14:13

Изображение Наступили каникулы - время зарабатывать деньги. Многие подростки Приангарья предпочитают не только отдыхать, но и становиться финансово независимыми. Однако заработать на карманные расходы получается далеко не у всех.

Начать зарабатывать на карманные расходы Виктория Мирошник планировала с начала школьных каникул. В прошлом году девятиклассница трудилась на почте. Но этим летом в родном Шелехове для школьницы вакансий не нашлось. "В этом году я в центр занятости ходила, и там ничего нет вообще подросткам. Сказали, только санитарка в больницу с 16 лет", - говорит Виктория Мирошник, ученица 10 класса СОШ г.Шелехова.

При этом подросткам из Иркутска повезло больше. В их школах есть летнее трудоустройство. Дети поливают цветы, убирают территорию. Рабочий день длится всего два часа. Зато зарплата, пусть и небольшая, даст кому-то возможность осуществить давние мечты. "Я хожу в музыкальную школу, и надо очень много денег, чтобы купить инструмент. Я коплю сейчас на фортепиано электрическое, хочу купить его. Это надо, наверное, две-три зарплаты", - поделилась Вероника Вагина, школьница.

Устроиться на летнюю подработку несложно. Достаточно иметь паспорт и желание трудиться. С каждым учеником в школах заключают трудовой договор. А зарплату перечисляют на банковскую карту. "Дети приходят, оформляются. До 16 лет через опеку, разрешение заказываем в опеке. То есть они приходят с родителями. А после 16 лет оформляем через центр занятости", - сообщила Ирина Ерина, учитель школы №28 г.Иркутска.

В центре занятости подросткам обязаны предлагать разные вакансии. Главное, чтобы работа не требовала особых навыков, а трудовой день был неполным. В случае если подходящих вариантов нет, специалисты советуют просто ждать, когда они снова появятся. "Нужно продолжать поиск работы, регулярно общаться со специалистами центра занятости. Центр занятости оставляет у себя анкетные данные несовершеннолетнего, желающего трудоустроиться. И занимаются конкретно подбором подходящих вариантов трудоустройства для тех, кто оставил у них данные о себе", - объяснила Наталья Шлыкова, начальник управления занятости населения министерства труда и занятости Иркутской области.

Поэтому лучше постоянно напоминать о себе. Прошлым летом в Приангарье подработку получили 8 тысяч школьников. И с каждым годом эта цифра только растет.

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