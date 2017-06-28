виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+26
Чт
ночь
+18/+20
Чт
утро
+21/+23
Чт
день
+26/+28

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  58.8843
Евро/Рубль:
  65.9563

По данным ЦБР (2017.06.28)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июнь >
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 27.06.2017 (62.81)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Виктория Малая

Срыв отопительного сезона в Вихоревке может повториться

Опубликовано: 28.06.2017 14:04

Изображение Об этом заявил исполняющий обязанности мэра городского поселения Сергей Касьянов. Сейчас котельную эксплуатирует подрядчик, который не исполняет свои обязанности. Договор с ним планируют расторгнуть.

На замену готовы прийти два других предприятия. Но, прежде всего, нужны деньги на реконструкцию теплоузла, а именно: 81 миллион рублей. Это больше, чем весь бюджет Вихоревки за прошлый год. "Мы на сегодняшний день повторяем ситуацию прошлого года. Котельная фактически не готова к прохождению отопительного сезона, работы проводятся, но объемы этих работ недостаточны по подготовке к следующему отопительному сезону, и опять заходит новая компания, которая будет работать по договору аренды и не сможет вкладывать средства в развитие этой котельной. Вообще весь отопительный сезон под большой угрозой", - сообщил Сергей Касьянов, исполняющий обязанности мэра г.Вихоревка.

Сергей Касьянов добавил, что до начала отопительного сезона отремонтируют два котла. Однако этого недостаточно. Всего в 2017 году на подготовку к отопительному сезону из областного бюджета направят более 34 миллионов рублей из аварийно-технического запаса. Сейчас уже выделили котельное и котельно-вспомогательное оборудование на общую сумму 21 миллион рублей.



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 2.9398059844971 Sec.