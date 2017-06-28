Автор: Виктория Малая

Срыв отопительного сезона в Вихоревке может повториться

Опубликовано: 28.06.2017 14:04

Об этом заявил исполняющий обязанности мэра городского поселения Сергей Касьянов. Сейчас котельную эксплуатирует подрядчик, который не исполняет свои обязанности. Договор с ним планируют расторгнуть.

На замену готовы прийти два других предприятия. Но, прежде всего, нужны деньги на реконструкцию теплоузла, а именно: 81 миллион рублей. Это больше, чем весь бюджет Вихоревки за прошлый год. "Мы на сегодняшний день повторяем ситуацию прошлого года. Котельная фактически не готова к прохождению отопительного сезона, работы проводятся, но объемы этих работ недостаточны по подготовке к следующему отопительному сезону, и опять заходит новая компания, которая будет работать по договору аренды и не сможет вкладывать средства в развитие этой котельной. Вообще весь отопительный сезон под большой угрозой", - сообщил Сергей Касьянов, исполняющий обязанности мэра г.Вихоревка.

Сергей Касьянов добавил, что до начала отопительного сезона отремонтируют два котла. Однако этого недостаточно. Всего в 2017 году на подготовку к отопительному сезону из областного бюджета направят более 34 миллионов рублей из аварийно-технического запаса. Сейчас уже выделили котельное и котельно-вспомогательное оборудование на общую сумму 21 миллион рублей.