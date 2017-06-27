Автор: Внеш. корр.

Ирина Долгова выступит на соревнованиях в Китае

Опубликовано: 27.06.2017 14:21

Братчанка Ирина Долгова вошла в состав российской сборной для участия в соревнованиях по дзюдо. Гран-при турнир начнется уже в эту пятницу в Хук-Хото в Китае.

Ирина Долгова выступит в весовой категории до 48 килограммов. Всего в национальной сборной 24 дзюдоиста. Возглавляет команду призер четырех чемпионатов мира Кирилл Денисов. Напомним, Ирина Долгова уже защищала цвета российского флага в составе сборной. Она участвовала в Олимпийски играх в Рио-де-Жанейро.

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