Автор: Виктория Малая

Нерестовый период закончился

Опубликовано: 27.06.2017 14:18

На водоемах и реках Иркутской области теперь можно ловить хариуса, ленка и тайменя. Запрет длился два месяца - с конца апреля по 26 июня. Как всегда нашлись и те, кто закон нарушил.

Основные районы незаконной добычи рыбы из года в год одни и те же. Это река Ангара в черте крупных городов, Усть-Илимское, Братское и Иркутское водохранилище. Но по сравнению с 2016-м специалисты все же отмечают положительную динамику. "Основной итог нашей работы в этом году - это значительное снижение случаев незаконной добычи водных биоресурсов. Так, если в прошлом году 939 было выявлено, то в этом году только 682. То есть на 257 нарушений было выявлено меньше",- сообщил Ринат Енин, заместитель начальника отдела государственного контроля, охраны водных биоресурсов Ангаро-Байкальского управления Росрыболовства.

Также изъято почти 500 сетей и несколько десятков резиновых лодок. Весь водный транспорт до решения суда поместили на специальную штрафплощадку. Инспекторы напоминают: рыбу, которая отнерестилась, теперь можно ловить, но только на удочки или спиннинги. А добывать тайменя и ленка запрещено круглогодично, эти виды рыб занесены в Красную книгу.

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