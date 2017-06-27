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Автор:
Маргарита Кислицына

Стартовал третий этап экспедиции "Байкал-Аляска"

Опубликовано: 26.06.2017 17:59

Изображение По следам первопроходцев. Историко-географическая экспедиция "Байкал-Аляска", повторяющая маршрут российско-американской кампании, добралась до столицы Якутии. Оттуда стартовал третий этап путешествия исследователей.

Позади уже почти четыре тысячи километров водного пути: сначала по озеру Байкал, потом по Лене и другим рекам Дальнего Востока. Впереди самый сложный и интересный отрезок - по Охотскому и Берингову морям до Аляски. Подготовка к экспедиции заняла четыре года. По версии национального туристического рейтинга она уже вошла в ТОП-25 наиболее популярных маршрутов России. "Когда по Киренге мы шли, там, конечно, незабываемые сюжеты, природа, река, сила, мощь такая. А когда увидели Ленские столбы, вот эту красоту неописуемую, это очень впечатлило, конечно. Мы пошли в этот же путь, в который ходили столетие назад наши предки. Мы его всего-навсего повторяем в новых условиях, с новой техникой, оборудованием, которое, конечно, облегчает участь участников экспедиции, но, тем не менее, сложности были", - рассказал Владимир Гончаренко, участник второго этапа экспедиции "Байкал-Аляска".

Всего участники проплывут 11 тысяч километров. В составе экспедиции 22 человека, которые частично сменяют друг друга на 6 этапах. Итогом водного путешествия станут современный путеводитель, книга и документальный фильм.

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