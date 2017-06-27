Автор: Ирина Белогривая

Международный культурный форум "Байкал-Тотем" проведут и в следующем году

Опубликовано: 26.06.2017 17:51

Глава региона Сергей Левченко рассказал, что начатую традицию будут продолжать. "Байкал-Тотем" открылся в прошлую пятницу и шел все выходные. В его рамках состоялись концерты, книжная ярмарка, семинары и мастер-классы для профессионалов культурной сферы, а также работали дискуссионные площадки, шли спектакли.

А в Байкальске художники из России и Аргентины расписали инсталляцию "Бумажный дом". Губернаторский симфонический оркестр дал там концерт под открытым небом. "Это было поистине грандиозное событие в культурной жизни Иркутска и всей Иркутской области. И этот концерт мы провели в Байкальске. Это как подарок городу в год юбилея области", - сказала Ольга Стасюлевич, министр культуры и архивов Иркутской области.

На "Байкал-Тотем" съехались представители разных регионов страны. Всего в мероприятиях первого международного культурного форума приняли участие свыше пяти тысяч человек.

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