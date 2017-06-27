Автор: Виктория Малая

Опасную конструкцию на плотине ГЭС демонтируют

Опубликовано: 26.06.2017 17:49

Заброшенную станцию и железный мостик на плотине ГЭС в Иркутске можно демонтировать. Такое решение приняли специалисты по охране объектов культурного наследия. Предложение о сносе конструкции поступило от мэрии. Причина таких решений - огромное количество экстремалов, которые каждый день ныряют с несанкционированной вышки в воду.

Прыгают, не смотря ни на что. Высокую башню на плотине ГЭС экстремалы используют как трамплин. В жаркий день здесь собираются несколько десятков человек. Чтобы испытать судьбу, выстраивается даже целая очередь. В основном это молодые люди - школьники и студенты. Многие приходят сюда каждый день. В интернете есть целая серия роликов о том, как экстремалы покоряют вышку.

Между тем трагический случай уже произошел здесь в 2013 году. Тогда мужчина, решив искупаться, прыгнул с вышки и погиб. Дно у плотины не расчищено от скопившейся там арматуры, в воде лежат железные прутья, ящики и ограждения, которые туда скидывали сами же экстремалы. Запрещающие знаки никого не останавливают. Пришла пора кардинальных мер. "Ни башня, ни мостик не являются предметами охраны. Они, конечно, входят в состав плотины, но, мы посмотрели по паспорту объекта, они не являются предметами охраны. Нет препятствий для того, чтобы демонтировать часть этого мостика. Сейчас все решения и действия за собственником", - сказал Евгений Корниенко, руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

Работы по демонтажу могут начать только в холодное время года, когда на реке установится лед. Так требует технический регламент, к тому же при таких работах летом в воду могут попасть опасные осколки. А пока до зимы опасный проход к вышке можно и нужно перекрыть.