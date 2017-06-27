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Автор:
Альфия Еремеева

Погорельцам поселка Горячий Ключ необходима помощь

Опубликовано: 26.06.2017 17:42

Изображение Приходят в себя после бедствия. 43 человека в поселке Горячий Ключ остались без крова. Самому младшему всего пять месяцев. Часть материальной помощи погорельцы уже получили. Решается вопрос с их жильем. Ну а пока пострадавшие нуждаются в самом необходимом.

Еще неделю назад здесь была жилая улица. Пять двухквартирных домов. Десять семей. Без крова остались многодетные семьи и пенсионеры. Светлана Кудрявцева успела вынести на улицу свою одежду и даже телевизор. Но огонь уничтожил все, что было во дворах. Огороды и те не спасли. Из вещей только то, в чем успели выбежать на улицу. Нина Васькова так и ходит в единственном спасенном халате. А из рук не выпускает сумочку с документами. "Сейчас я живу пока у племянника с мужем. А потом, как обещали нам, вагончики. Не знаю, дадут ли нам этот вагончик. Пока нам помогут племянники. Расчистить, туалет поставить хотя бы. Чтобы Это мое родовое, кровное место. Мне страшно его терять", - говорит Нина Васькова, житель п.Горячий Ключ.

Переезжать погорельцы собираются в вагончики. Этот находится рядом с поселковой школой. В зимнее время это раздевалка для юных спортсменов. Такие железные коробки хотят поставить на месте пожарищ после того, как все расчистят. Сколько погорельцам придется так жить, неизвестно. И новый дом придется обустраивать с нуля. "Посуда, кастрюля, чайники электрические. Нужны плитки, нужны кровати, в первую очередь. Постельное белье. Нет подушек. Матрасы нужны. Да начиная с ведра обыкновенного, у нас же поселок", - сказала Елизавета Кочнева, староста п.Горячий Ключ.

Помощь везут отовсюду: соседние деревни Худякова, Поливаниха, Добролет не остались в стороне. Есть центр сбора в Пивоварихе. Все привезенное хранится в местном клубе. Больше всего пакетов с обувью и одеждой. Первая партия пришла в тот же вечер, когда случился пожар.

Сейчас погорельцам важно оформить все необходимые документы. Уезжать из поселка навсегда не собирается ни одна семья.

Территориальное общественное управление «Пивовариха»

664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8

ИНН 3827046399

КПП 382701001

р/с 40703810118350032326 в Байкальском банке Сбербанка России, г. Иркутск

к/с 30101810900000000607

БИК 042520607

Председатель ТОС «Пивовариха» Ульянова М.В.

Контакты: 89027666298, 8(3952)698-520, tos664511@mail.ru

Номер карты: 6762 8018 9039 745 459

Просьба указывать назначение платежа, от кого и номер телефона. Все документы, подтверждающие перечисление средств, находятся в ТОС «Пивовариха».

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