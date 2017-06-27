Автор: Николай Бессонов

Состоялось совещание по лесным пожарам под председательством Ивана Валентика

Опубликовано: 26.06.2017 17:33

Сейчас в Сибири действуют около 200 горячих точек на площади 50 тысяч гектаров. Из них 45 очагов в Приангарье. В регионе установили 4-й и 5-й классы пожарной опасности. Основная нагрузка сейчас на авиационную группировку. Нужно не только своевременно обнаружить пожар, но и оперативно доставить туда людей и спецтехнику. На этом заострили внимание участники совещания под председательством заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Сейчас от огня наиболее страдают удаленные территории.

Виктор Кондрашов, заместитель председателя правительства Иркутской области: Если вы заметили, в Иркутской области все, что находится в зоне населенных пунктов, там, где существуют действующие лесные дороги, где есть техника, работают лесхозы, там пожары тушатся достаточно быстро. У нас обнаружение: порядка 80% в первые же сутки тушатся. Но как только мы уходим в зону мониторинга, обнаружить пожар, доставить туда силы и средства наземным путем практически невозможно.

Иван Валентик, руководитель федерального агентства лесного хозяйства: Субъекты обоснованно ставят вопрос о том, что у них не хватает средств для того, чтобы обеспечить полную кратность авиационного мониторинга. Есть, конечно же, наше понимание, что мы из резервного фонда федерального агентства лесного хозяйства обязательно и помогали, и будем продолжать помогать для того, чтобы обеспечить эту кратность. Потому что профилактика действительно гораздо дешевле, чем лечение.

Теперь рассчитывать финансирование работ по тушению пожаров будут не по количеству населения - так называемой антропогенной нагрузке на лес, а учитывая величину зоны авиационного мониторинга, то есть площади, потенциально подверженной пожарам. Соответствующее распоряжение уже подписал председатель федерального правительства Дмитрий Медведев.

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