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Автор:
Яна Романова

Сергей Брилка и областные парламентарии приняли участие в работе круглого стола по лесу

Опубликовано: 26.06.2017 17:27

Изображение Баланс экономики и экологии. Его ищут в Иркутской области в лесной сфере. Темы на поверхности: оборот древесины и пожары. Первый камень преткновения - взаимодействие всех ответственных структур. Как повысить эффективность?

Нелегальный комплекс лесообрабатывающих предприятий в Хомутово. На отдельной территории несколько участков приема и обработки древесины, принадлежат разным владельцам. Большинство из них используют труд иностранных рабочих, явно нарушены нормы пожарной безопасности и охраны труда, хозяев пилорамы подозревают в нарушении закона Иркутской области. Но на месте ничего внятного узнать не удается.

Областные парламентарии вместе с коллегами из Государственной Думы и соседних регионов посещают предприятия лесной отрасли. Первое, на что делают акцент, - необходимо повысить эффективность законодательства для борьбы с незаконными вырубками и нелегальным оборотом древесины. "Нам важно было откровенно обсудить все эти проблемы, мы вернемся и сделаем план законотворческой работы и взаимодействия с каждым из регионов для того, чтобы наша работа была эффективна, чтобы те законы, которые мы принимаем, они действительно могли работать, работать на местах и решать конкретные проблемы", - сказал Николай Николаев, председатель комитета Государственной Думы ФС РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Региональная диспетчерская служба Иркутской базы авиационной охраны лесов. Здесь обсуждают еще одну большую тему - пожары. Много вопросов и с точки зрения экономических взаимоотношений региона, авиалесоохраны и федеральных структур. Выездной рейд - это только первая часть межпарламентского общения. Продолжают обсуждение проблем лесной сферы за круглым столом. Его проводят впервые по инициативе профильного комитета Государственной Думы на площадке Законодательного собрания Иркутской области. "Есть разделение полномочий, и мы без депутатов Госдумы, правительства РФ, Рослесхоза не обойдемся. Сегодня еще раз обсудили проблемы, которые существуют, наметился совершенно конкретный план их решения. Я убежден, что будем двигаться в этом направлении позитивно", - сообщил Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Приоритет в балансе. Лес должен приносить и экономическую пользу, и, главное, служить экологическим щитом для человека.

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