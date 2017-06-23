виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+27
Сб
ночь
+21/+23
Сб
утро
+26/+28
Сб
день
+36/+38

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  60.1482
Евро/Рубль:
  67.1495

По данным ЦБР (2017.06.23)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июнь >
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 22.06.2017 (69.42)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Маргарита Кислицына

Принять гостей культурного форума готовятся в Байкальске

Опубликовано: 23.06.2017 18:34

В необычный арт-объект превращается площадка на территории БЦБК. На нем трудятся художники, архитекторы и дизайнеры из России и Аргентины. Что хотят донести авторы проекта до жителей Приангарья? Одной из первых инсталляцию "Бумажный дом" увидела съемочная группа программы "Новости".

Картон и битумная бумага. Из таких необычных и в то же время символичных материалов буквально за три дня на территории БЦБК вырос дом. Черный куб - своеобразная аллегория завода, напоминание об индустриальном прошлом - превратился в поверхность для творчества и самовыражения. "Экспериментальная составляющая очень важна. И очень здорово, что здесь, в таком чудесном месте, это возможно. Потому что это действительно уникальное место само по себе, и такое сложно придумать специально, такую среду", - говорит Полина Ёж, продюсер и куратор проекта.

Баллончики с краской и руки профессионалов оживляют инсталляцию. Здесь происходит смешение стилей, культур и мировоззрений. Блот - так называет себя уличный художник из Пензы - рассказывает: благодаря необычной форме на конструкции удалось создать не просто одну картину, а целую историю взаимоотношений. Гротескные персонажи появляются на каждой стороне куба. А рыбы - это их мысли. "Суть в том, что информация, проходя через многих людей, она искажается. И порой чтобы что-то сказать в чистом виде, действительно донести мысль, нам нужно просто повернуться к человеку, которому мы хотим это сказать", - объясняет уличный художник, г.Пенза.

В совершенно другом стиле работает абстракционист из Аргентины Помар Хорхи. Геометрические формы, с одной стороны, городская архитектура, собранная, словно из деталей детских конструкторов, а с другой, молекулы байкальской воды. "Я всегда работаю с контекстом и пространством, в котором нахожусь, таким как город. С самыми яркими чертами этого пространства. И в данном случае я считаю озеро одним из самых важных элементов этой территории", - рассказал Хорхи Помар, уличный художник, Аргентина.

Как только сядет солнце, к работе приступят видеохудожники, чтобы превратить черный куб в объект световой фантазии. Увидеть шоу можно будет 25 июня на закрытии культурного форума "Байкал Тотем".



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 2.9479250907898 Sec.