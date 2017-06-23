Автор: Маргарита Кислицына

Принять гостей культурного форума готовятся в Байкальске

Опубликовано: 23.06.2017 18:34

В необычный арт-объект превращается площадка на территории БЦБК. На нем трудятся художники, архитекторы и дизайнеры из России и Аргентины. Что хотят донести авторы проекта до жителей Приангарья? Одной из первых инсталляцию "Бумажный дом" увидела съемочная группа программы "Новости".

Картон и битумная бумага. Из таких необычных и в то же время символичных материалов буквально за три дня на территории БЦБК вырос дом. Черный куб - своеобразная аллегория завода, напоминание об индустриальном прошлом - превратился в поверхность для творчества и самовыражения. "Экспериментальная составляющая очень важна. И очень здорово, что здесь, в таком чудесном месте, это возможно. Потому что это действительно уникальное место само по себе, и такое сложно придумать специально, такую среду", - говорит Полина Ёж, продюсер и куратор проекта.

Баллончики с краской и руки профессионалов оживляют инсталляцию. Здесь происходит смешение стилей, культур и мировоззрений. Блот - так называет себя уличный художник из Пензы - рассказывает: благодаря необычной форме на конструкции удалось создать не просто одну картину, а целую историю взаимоотношений. Гротескные персонажи появляются на каждой стороне куба. А рыбы - это их мысли. "Суть в том, что информация, проходя через многих людей, она искажается. И порой чтобы что-то сказать в чистом виде, действительно донести мысль, нам нужно просто повернуться к человеку, которому мы хотим это сказать", - объясняет уличный художник, г.Пенза.

В совершенно другом стиле работает абстракционист из Аргентины Помар Хорхи. Геометрические формы, с одной стороны, городская архитектура, собранная, словно из деталей детских конструкторов, а с другой, молекулы байкальской воды. "Я всегда работаю с контекстом и пространством, в котором нахожусь, таким как город. С самыми яркими чертами этого пространства. И в данном случае я считаю озеро одним из самых важных элементов этой территории", - рассказал Хорхи Помар, уличный художник, Аргентина.

Как только сядет солнце, к работе приступят видеохудожники, чтобы превратить черный куб в объект световой фантазии. Увидеть шоу можно будет 25 июня на закрытии культурного форума "Байкал Тотем".