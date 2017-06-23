Автор: Татьяна Алексеева

В областном центре появился Дом образцового содержания

Опубликовано: 23.06.2017 18:26

В Иркутске наградили целый дом. И теперь это не просто жилье, а официально признанный Дом образцового содержания. На фасаде здания по улице 5-й Армии теперь красуется табличка. Традицию можно сказать восстановили из советских времен.

Тогда такими знаками отмечали дома, где во дворе и в подъезде всегда идеально чисто, действуют все коммуникации. В современной России таких домов сейчас всего сотня. В Иркутске такое здание пока одно. "В каждом деле должен быть маяк. В каждом деле должен быть пример, к которому остальные жильцы и остальные люди должны стремиться. Я думаю, что вам теперь придется привыкать, потому что к вам теперь будут приезжать жители других домов, а вам придется быть экскурсоводами по своему дому", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

В 2015-м здание капитально отремонтировали в рамках федеральной программы. Затем собственники квартир стали участниками регионального проекта народные инициативы и отреставрировали старый спортивный корт. А в этом году они участвовали в программе по созданию комфортной городской среды и занялись озеленением и благоустройством своего двора. "Это очень важно, это позволяет стимулировать вашу активность. Вот посмотрите, сколько у нас активных людей в Иркутске. Это не пустые слова, мы с вами уже и в прошлом году наши пространства организовали, благоустраивая наши дворы и в этом году", - отметил Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Возраст, кстати, у этого строения солидный - 60 лет. Но оно по своему состоянию даст фору многим новостройкам.