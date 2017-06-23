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Автор:
Татьяна Алексеева

Программу по переселению из ветхого и аварийного жилья в Братске выполнят

Опубликовано: 23.06.2017 18:22

Из ветхого и аварийного жилья жителей Братска переселят обязательно. Но к 1 сентября, как это было запланировано, сделать это не успеют. Сегодня Братск посетил председатель наблюдательного совета государственной корпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" Сергей Степашин и генеральный директор фонда Константин Цицин, а также губернатор Сергей Левченко. Они осмотрели одну из строительных площадок, где возводят дома для переселенцев.

"80% программы должно быть выполнено к 1 сентября, это очевидно. Врать мы не будем, завершить программу полностью к 1 сентября не получится. Не надо себя вводить в заблуждение, но до конца года мы обязаны это сделать. Деньги есть. Вопрос упирается в организацию работ и, конечно, в количество строителей", - заявил Сергей Степашин, председатель наблюдательного совета государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

По срокам Сергей Степашин сориентировал так: программу по переселению жителей из ветхого и аварийного жилья в Братске выполнят до конца 2017-го.



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