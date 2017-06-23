Автор: Анастасия Байдракова

Жители старинных домов оказались на краю ямы

Опубликовано: 23.06.2017 18:00

Строительство, переходящее в подкоп. В Иркутске на улице Лапина восстанавливают старинную усадьбу - дом Шубиных. Но котлован, который вырыли рабочие, не только занимает весь участок, он вплотную подходит к соседним зданиям, деревянным двухэтажным домам конца XIX века. Стенки огромной ямы начали осыпаться. Жильцы волнуются: еще немного и восстанавливать нужно будет уже три усадьбы.

Борис Москаленко обеспокоен не на шутку: его квартира в торце деревянного дома. С недавних пор она оказалась на краю провала, который только растет. Чтобы укрепить стены котлована, строители использовали металлические сваи. Но мягкий грунт не удержал конструкцию, сваи повело. Зачем понадобился такой большой котлован, мужчина не понимает.

Дом Шубиных, на месте которого сейчас котлован, был самым старым зданием в Иркутске. Он, как заколдованный, пережил несколько пожаров, в том числе знаменитый 1879 года, тогда нашествие огня уничтожило почти весь Иркутск. Памятник архитектуры долгое время находился в удручающем состоянии. Работы по восстановлению начали в сентябре 2016-го. Осенью расчистили площадку, а весной начали копать. По словам эксперта, в таком виде место строительства опасно и для жителей, и для рабочих. "Грунты, я вижу, слабые. Соответственно, при наличии осадков - а дожди у нас непредсказуемые - происходит замачивание и обрушение. На сегодняшний день мы с вами видим место, где обрушился грунт. Он может обрушиться в любое время в любом месте. Соответственно, может поплыть фундамент. Ну и все остальное, что с этим связано", - сказал Николай Русановский, эксперт по строительно-техническим экспертизам.

Строители объясняют: это положение вещей временное. Подпорную стенку уже укрепили дополнительно. А скоро появятся стены. "То, что вы сейчас видите, вы видите бетонную подготовку. У нас воздвигнутся стены, то есть здесь сверху встанет дом. Буквально в метре от грунтов у нас воздвигнется бетонная стена, то есть будет произведена обратная отсыпка, то есть это все у нас уже буквально недели через две будет", - объяснил Антон Гапчук, прораб участка.

Что касается величины котлована, это предусмотрено проектом, чтобы соблюсти интересы инвестора. "Кроме возведения и реставрации собственно нашего деревянного дома, будет устраиваться большой цокольный этаж, или подклет по-старому, в котором заказчик или владелец этого дома будет размещать разные службы. Это не нарушает и не искажает исходного архитектурного облика здания, но позволяет владельцу получить достаточно большое дополнительное количество квадратов", - сообщил Игорь Пинайкин, главный конструктор объекта.

Восстановление памятника архитектуры курирует служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области. Сотрудники проводят проверки на соответствие работ утвержденному проекту. "Если какие-то возникают недостатки, там в первую очередь сам автор проекта высказывает свои претензии исполнителям работ, и служба тоже смотрит соответствие проекту, то есть какие работы проведены", - отметил Евгений Корниенко, руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

В ближайшие две недели, пока не готовы стены, за строительством будут наблюдать особенно тщательно. Ведь дождь может сильно подпортить жизнь жильцам и строителям.

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