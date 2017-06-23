Автор: Алексей Келэвро

Пытался спасти тонущего сына и погиб сам

Опубликовано: 23.06.2017 17:59

Трагедия произошла на одном из пирсов Новоразводной в Иркутске. Очевидцы рассказывают, что люди утонули после того, как их в воде ударило током. У правоохранительных органов иное мнение. Хотя это уже не первый случай в Иркутске, когда причиной гибели на воде становиться электропроводка.

Трагедия произошла на частном пирсе в заливе Новоразводной. 42-летний местный житель отдыхал здесь со своим сыном. Ребенок плескался в воде. Но, по рассказам очевидцев, мальчик неожиданно стал звать на помощь. Он закричал: "Папа, меня ударило током!". Отец ребенка в ту же минуту прыгнул спасать мальчика, однако погиб и сам. Их тела достали из воды и пытались реанимировать, но безуспешно. Медики констатировали смерть. "Отдыхающие рядом очевидцы оказали помощь, вытащили на пирс и ребенка, и его отца. По предварительным данным, причина смерти - это утопление в воде. В ходе осмотра не обнаружено оголенных проводов или других источников поступления электричества", - сообщил Максим Максимов, руководитель следственного отдела по Иркутскому району СУ СКР РФ по Иркутской области.

У следствия на данный момент нет оснований полагать, что причиной трагедии мог послужить удар электрическим током. Доследственную проверку продолжают. На месте трагедии работали специалисты, осмотрели пирс и пришвартованные там яхты. Предстоит изучить видеокадры с камер наблюдения.

Два года назад на пирсе одного из яхт-клубов в микрорайоне Солнечный при похожих обстоятельствах погиб 38-летний профессиональный яхтсмен. Это интервью у супруги погибшего мы брали спустя несколько дней после трагедии. Она своими глазами видела, как ее муж последний раз поднялся из воды на пирс. "Встал ногой на покрышку, а рукой взялся за этот столб. Он так стоял секунд 10, сжался весь и упал в воду. Я нырнула за ним, не нашла его в воде. Начала звать на помощь и попыталась выбраться здесь же, взялась за этот столб. Даже не поняла, от чего трясет, потом почувствовала жжение в руке, поняла, что он под напряжением и отпустила. Упала в воду, и сторож кинул мне спасательный круг", - рассказала Татьяна Бикиева, супруга погибшего.

Тогда родственники погибшего сообщили, что видели неисправную проводку на пирсе. Оголенные провода были опущены в открытые гофры под водой и прикручены к дереву на саморезы. Но следствие отказало в возбуждении уголовного дела из-за недостаточности улик. Внести ясность могли камеры наблюдения, однако после того как их изъяли, оказалось, что запись именно этого происшествия исчезла таинственным образом. Хотя, как рассказал сторож, камеры в тот вечер работали исправно.

В любом случае в подобных несанкционированных для купания местах нырять в воду запрещено и опасно для жизни. Подобные пирсы предназначены исключительно для причала плавательных транспортных средств.