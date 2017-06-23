виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+27
Сб
ночь
+21/+23
Сб
утро
+26/+28
Сб
день
+36/+38

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  60.1482
Евро/Рубль:
  67.1495

По данным ЦБР (2017.06.23)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июнь >
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 22.06.2017 (69.42)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Ирина Белогривая

Первый международный культурный форум "Байкал-Тотем" открыли в Иркутске

Опубликовано: 23.06.2017 17:09

Изображение В сквере Кирова организаторы развернули "Литературный квартал". Там проведут книжные ярмарки, встречи с писателями, презентации книг. Здесь же в течение двух дней для детей будет работать несколько интерактивных площадок.

"Мы поговорим о том, как сделать так, чтобы наше подрастающее поколение читало. Это достаточно серьезная задача перед взрослым поколением - заинтересовать. И чтобы взрослые прививали нашим детям эту культуру чтения", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Также в рамках форума запланированы театральные постановки, концерты.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 2.3940811157227 Sec.