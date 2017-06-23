Автор: Ирина Белогривая

Первый международный культурный форум "Байкал-Тотем" открыли в Иркутске

Опубликовано: 23.06.2017 17:09

В сквере Кирова организаторы развернули "Литературный квартал". Там проведут книжные ярмарки, встречи с писателями, презентации книг. Здесь же в течение двух дней для детей будет работать несколько интерактивных площадок.

"Мы поговорим о том, как сделать так, чтобы наше подрастающее поколение читало. Это достаточно серьезная задача перед взрослым поколением - заинтересовать. И чтобы взрослые прививали нашим детям эту культуру чтения", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Также в рамках форума запланированы театральные постановки, концерты.

Изображения новости