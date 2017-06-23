Первый международный культурный форум "Байкал-Тотем" открыли в Иркутске

По данным ЦБР (2017.06.23)
Выпуск новостей за 22.06.2017 (69.42)
В сквере Кирова организаторы развернули "Литературный квартал". Там проведут книжные ярмарки, встречи с писателями, презентации книг. Здесь же в течение двух дней для детей будет работать несколько интерактивных площадок.
"Мы поговорим о том, как сделать так, чтобы наше подрастающее поколение читало. Это достаточно серьезная задача перед взрослым поколением - заинтересовать. И чтобы взрослые прививали нашим детям эту культуру чтения", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.
Также в рамках форума запланированы театральные постановки, концерты.