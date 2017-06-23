Автор: Николай Бессонов

Получать или обменивать права иркутяне теперь будут по новому адресу

Опубликовано: 23.06.2017 17:06

Подразделения ГИБДД на Николаева, 5 и Трактовой, 35 дорабатывают буквально последние дни. Сотрудники инспекции переезжают в новое здание в поселке Дзержинск.

"Это сделано для того, чтобы все подразделения Госавтоинспекции, находящиеся в Иркутске, были в одном месте для удобства реагирования, для удобства граждан. Чтобы граждане, обращаясь за какой-либо государственной услугой, могли это сделать в одном месте. С 27 июня будут осуществлять прием экзаменов, замену и выдачу водительских удостоверений по адресу: поселок Дзержинск, улица Садовая, дом 2а", - сообщил Николай Русских, инспектор по пропаганде БДД ГУ ГИБДД России по Иркутской области.

Также из центра на окраину переехали отдельный батальон ДПС Иркутска и спецрота оперативного реагирования. Они, напомним, располагались на улице Тимирязева. Режим работы подразделений можно узнать на сайте ГИБДД или позвонив по телефонам: 217-516, 217-517.

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