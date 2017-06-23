День кинолога широко отпразднуют в питомнике "К-9"

По данным ЦБР (2017.06.23)
Выпуск новостей за 22.06.2017 (69.42)
Завтра там пройдут показательные выступления служебных собак в сопровождении боевой техники. В программе также экскурсия по питомнику, где, кроме сотен собак, есть львы, рыси, волки и медведи.
Кстати, есть новоселы - два медвежонка, которых нашли на дорогах под Иркутском. Помимо этого, посетителей будут ждать фотосессия, катание на лошадях и угощение от полевой кухни. Для детей вход бесплатный. Адрес питомника: Иркутск, ул.Карпинская, 125.