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Автор:
Яна Романова

V Байкальский гражданский форум начал работу в Иркутске

Опубликовано: 23.06.2017 17:00

Изображение Президент в посланиях ставил задачу усиления внимания к некоммерческим организациям, которые работают в социальной сфере. Сейчас в Иркутской области зарегистрировано почти 1400 некоммерческих организаций, из них 358 социально ориентированные.

"В конце прошлого года Законодательным собранием Иркутской области внесены изменения и в региональное законодательство: социально ориентированные некоммерческие организации, являющиеся исполнителями общественно полезных услуг, имеют право на приоритетное получение мер областной государственной поддержки", - сказал Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Особое внимание председатель областного парламента уделил проблемам, решение которых требует участия общественных организаций. Одна из самых важных – здоровье детей. Форум проходит раз в два года и служит площадкой для взаимодействия общества, власти и бизнеса. Проводит его общественная палата Иркутской области при поддержке Законодательного собрания и правительства.

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