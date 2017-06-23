виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+27
Сб
ночь
+21/+23
Сб
утро
+26/+28
Сб
день
+36/+38

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  60.1482
Евро/Рубль:
  67.1495

По данным ЦБР (2017.06.23)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июнь >
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 22.06.2017 (69.42)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Анастасия Байдракова

Дорожный конфликт с топором

Опубликовано: 23.06.2017 14:28

В Иркутске молодой человек получил рубленую травму руки из-за спора на дороге. Причем пострадавший даже не был за рулем. И этот случай не первый в городе, когда водитель в качестве аргумента использует топор.

Перекресток улиц Чкалова и Гаврилова. Конфликтная ситуация началась именно здесь вечером 21 июня. Черный "Хёндай Солярис" выехал со второстепенной в правый ряд и тут же начал смещаться влево, подрезая микроавтобус "Тойота". Водитель "Тойоты" нажал на сигнал, выругался и проехал дальше, считая ситуацию исчерпанной. Однако на улице Джамбула "Солярис" неожиданно догнал "Тойоту". "Обрызгал перцовым баллончиком на ходу, сразу мы ни видеть, ничего не могли, остановились. Вышли из машины, и он напал. Я вышел из машины, он тоже выходит из машины уже с топором и бежит на меня. Я поставил руку, он мне в руку воткнул топор", - рассказал пострадавший.

Удар дошел до кости. За рулем был брат пострадавшего, он сорвал номер с машины обидчика и попытался отомстить. У водителя "Соляриса" своя версия: "Там светофор был. Они обгоняют меня, перегораживают дорогу, вылезают, бегут ко мне. У одного штырь железный. И прут на меня. Я этим топором отмахиваюсь, говорю: вы что? Один мне по глазу ударил. Да какой баллончик?! Они сейчас могут хоть что сочинять. Да какой баллончик? Если брызнул, медицинские какие-то факты должны же быть, правильно? ".

Тем временем этот случай в Иркутске не первый. В начале мая на улице Партизанская был похожий конфликт. "Киа Рио" двигался вверх, когда с прилегающей территории перед ним вывернул черный "Солярис" и поехал очень медленно, после ушел на рельсы. Все это без сигналов поворота. Сердитый водитель "Киа", когда, наконец, смог опередить "Солярис", выкрикнул в его адрес свои эмоции. Через пару минут на ближайшем светофоре водитель "Соляриса" с топором пришел разбираться. Короткая перебранка - и оружие пущено в ход. В стороны полетели осколки стекла. Цифры номера "Соляриса" в двух случаях совпадают, но мужчина такой факт отрицает.

Сейчас в обстоятельствах конфликта на Джамбула разбирается полиция. Оба водителя написали заявления. "Каждый из них приводит свою точку зрения. И глубоко убеждены участники этой потасовки, что именно они являются потерпевшими. Как с той, так и с другой стороны у граждан имеются телесные повреждения, степень тяжести которых будет установлена в рамках проводимой судебно-медицинской экспертизы", - сообщил Герман Струглин, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас очень важны показания свидетелей. Всех, кто ехал вечером в среду с Чкалова на Джамбула и мог видеть или снять конфликт, просят обратиться в полицию или выложить видеозапись в соцсетях.

Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.9154379367828 Sec.