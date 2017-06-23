Автор: Анастасия Байдракова

Дорожный конфликт с топором

Опубликовано: 23.06.2017 14:28

В Иркутске молодой человек получил рубленую травму руки из-за спора на дороге. Причем пострадавший даже не был за рулем. И этот случай не первый в городе, когда водитель в качестве аргумента использует топор.

Перекресток улиц Чкалова и Гаврилова. Конфликтная ситуация началась именно здесь вечером 21 июня. Черный "Хёндай Солярис" выехал со второстепенной в правый ряд и тут же начал смещаться влево, подрезая микроавтобус "Тойота". Водитель "Тойоты" нажал на сигнал, выругался и проехал дальше, считая ситуацию исчерпанной. Однако на улице Джамбула "Солярис" неожиданно догнал "Тойоту". "Обрызгал перцовым баллончиком на ходу, сразу мы ни видеть, ничего не могли, остановились. Вышли из машины, и он напал. Я вышел из машины, он тоже выходит из машины уже с топором и бежит на меня. Я поставил руку, он мне в руку воткнул топор", - рассказал пострадавший.

Удар дошел до кости. За рулем был брат пострадавшего, он сорвал номер с машины обидчика и попытался отомстить. У водителя "Соляриса" своя версия: "Там светофор был. Они обгоняют меня, перегораживают дорогу, вылезают, бегут ко мне. У одного штырь железный. И прут на меня. Я этим топором отмахиваюсь, говорю: вы что? Один мне по глазу ударил. Да какой баллончик?! Они сейчас могут хоть что сочинять. Да какой баллончик? Если брызнул, медицинские какие-то факты должны же быть, правильно? ".

Тем временем этот случай в Иркутске не первый. В начале мая на улице Партизанская был похожий конфликт. "Киа Рио" двигался вверх, когда с прилегающей территории перед ним вывернул черный "Солярис" и поехал очень медленно, после ушел на рельсы. Все это без сигналов поворота. Сердитый водитель "Киа", когда, наконец, смог опередить "Солярис", выкрикнул в его адрес свои эмоции. Через пару минут на ближайшем светофоре водитель "Соляриса" с топором пришел разбираться. Короткая перебранка - и оружие пущено в ход. В стороны полетели осколки стекла. Цифры номера "Соляриса" в двух случаях совпадают, но мужчина такой факт отрицает.

Сейчас в обстоятельствах конфликта на Джамбула разбирается полиция. Оба водителя написали заявления. "Каждый из них приводит свою точку зрения. И глубоко убеждены участники этой потасовки, что именно они являются потерпевшими. Как с той, так и с другой стороны у граждан имеются телесные повреждения, степень тяжести которых будет установлена в рамках проводимой судебно-медицинской экспертизы", - сообщил Герман Струглин, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас очень важны показания свидетелей. Всех, кто ехал вечером в среду с Чкалова на Джамбула и мог видеть или снять конфликт, просят обратиться в полицию или выложить видеозапись в соцсетях.

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