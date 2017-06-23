Автор: Клим Куликов

Иркутская "Байкал-Энергия" примет участие в Кубке мира-2017

Опубликовано: 23.06.2017 14:26

Накануне серебряный призер российской суперлиги получил приглашение на участие в международном клубном турнире. От России также примут участие хабаровский "СКА-Нефтяник" - чемпион страны прошедшего сезона и красноярский "Енисей".

Соревнования пройдут с 12 по 15 октября в шведском городе Сандвикен. 16 клубов сразятся за выход в одной четвертой финала в четырех группах, а затем в режиме нон-стоп пройдет серия плей-офф. От Швеции примут участие четыре клуба Элитсерии: чемпион Швеции "Эдсбюн", финалист чемпионата "Боллнес", а также пара полуфиналистов "Сандвикен" и "Вилла".