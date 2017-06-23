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Автор:
Внеш. корр.

Стартовал финал областной военно-спортивной игры "Зарница"

Опубликовано: 23.06.2017 14:24

Изображение Курс молодых бойцов для старшеклассников. В Ангарском районе стартовал финал областной военно-спортивной игры "Зарница". Свои боевые навыки продемонстрируют 13 команд из разных городов Приангарья. Какие испытания предстоит пройти, чтобы стать победителем? Расскажем в следующем материале.

Марш бросок с автоматом, метание гранаты. И это далеко не все испытания, которые предстоит пройти юнармейцам. Впереди у них еще два дня напряженной борьбы за звание победителя областной военно-спортивной игры "Зарница" .

В боевых испытаниях принимают участие 13 команд. Школьники Приангарья проявят себя в тактических играх, преодолеют гранатометный рубеж, окажут первую помощь раненому. По словам командира иркутской команды Анастасии Балашовой, с некоторыми заданиями они уже справились на высшем уровне. "Вчера мы сдавали медицину, получили по ней максимум баллов. И нам сказал принимающий медицину, что мы очень классные ребята, и нам просто очень нравится изучать медицину и сдавать ее. У некоторых ребят есть свидетельства из Красного Креста, что мы можем оказать первую помощь", - рассказала Анастасия Балашова, командир команды военно-спортивного клуба "Патриот".

Чтобы стать победителем, участники должны быть не только физически подготовлены. В программе тесты по истории России, решение стратегических задач. Мэр города отметил: для многих участников "Зарница" даст возможность в дальнейшем связать свою жизнь с военным делом. "Сегодня вы формируетесь как патриоты, как граждане нашей Родины. Кто-то из вас пойдет служить в армию и станет профессиональным военным. Кто-то будет трудиться на гражданке. Но эти вот вещи останутся с вами на всю жизнь", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Сами участники уверены: "Зарница" не просто игра, а школа жизни. Победителей определят в субботу. Лучшие представят Иркутскую область на всероссийском уровне.

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