Автор: Николай Бессонов

Виновником пожара в поселке Горячий Ключ стал местный житель

Опубликовано: 23.06.2017 14:21

По факту пожара в поселке Горячий Ключ Иркутского района возбудили уголовное дело. Дознаватели МЧС установили виновника возгорания. Один из местных жителей развел во дворе своего дома костер для приготовления пищи. Но оставил огонь без присмотра. Жара и сильный ветер быстро сделали свое дело: пламя перекинулось на строения и заборы.

Теперь нарушителю грозит уголовная ответственность по статье "Уничтожение чужого имущества по неосторожности". Ведь огонь уничтожил 5 жилых домов, почти 50 человек остались без крова. "Сейчас решаются вопросы по обеспечению населения необходимым. Это питание, вода, кров, подготовлен ПВР в клубе поселка. Ведется учет пострадавших. Если оценивать работу добровольной пожарной команды, которая была в поселке, то они сработали хорошо", - сообщил Валентин Нелюбов, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области.

В тушении огня задействовали 7 единиц техники и 40 человек. Сейчас в поселке организовали круглосуточное дежурство пожарных для обеспечения безопасности людей.

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