Автор: Николай Бессонов

Срочно направили дополнительные силы для тушения лесных пожаров в Иркутскую область

Опубликовано: 23.06.2017 14:17

По данным Рослесхоза, у нас горит 276 тысяч гектаров. Завтра на севере температура воздуха достигнет рекордных показателей +38 градусов. В связи со сложной обстановкой группировку спасателей усилили самолетом Бе-200 и вертолетом Ми-8.

Впрочем, вся пожарная охрана области переведена на усиленный вариант несения службы. Около 200 единиц техники вывели из резерва. Машины работают в населенных пунктах, где есть опасность перехода лесных пожаров.

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