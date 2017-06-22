Автор: Альфия Еремеева

Режим чрезвычайной ситуации вновь ввели в Иркутской области

Опубликовано: 22.06.2017 18:21

Доступ в леса запрещен. Причина - стремительный рост числа пожаров на всей территории региона. Сейчас их 76. 10 удалось локализовать. 35 продолжают действовать. Привлекли почти все силы регионального министерства лесного комплекса. Это около 900 человек и более 200 единиц техники.

До конца недели прогноз синоптиков неблагоприятный. В Приангарье небывалая жара. Температура воздуха на 7 градусов превышает климатическую норму. Столбик термометра поднимется до +40. Дождей в ближайшее время не будет. Чего не скажешь о порывистом ветре. В западных и северных районах он может развить скорость до 18 метров в секунду. Сейчас именно погодные условия - основные причины возникновения лесных пожаров. Даже человеческий фактор отошел на второй план. "Если говорить про северные районы Иркутской области, которые у нас сейчас в основном находятся в огне, то это грозовые активности. Мы постоянно отслеживаем, у нас есть грозопеленгаторы, Рослесхоз этим занимается. Мы постоянно отмечаем большие грозовые разряды, сухие грозы так называемые. Осадков на территории области нет. Как всегда, грозы формируются, когда очень большие температуры и отсутствие кучевых облаков", - прокомментировал Валентин Широков, начальник управления лесного хозяйства министерства лесного комплекса Иркутской области.

Именно из-за сухих гроз возникли пожары в заповедной зоне на вершинах гор. Два очага обнаружили еще два дня назад. В Прибайкальском национальном парке очаг локализовали на площади почти два гектара. А в Байкало-Ленском заповеднике стихию до сих пор не удалось усмирить. Огонь охватил 20 гектаров леса. Место сложное. Туда трудно попасть, а водоемов поблизости нет. На тушении сейчас работают 24 госинспектора. В ближайшие дни направят подкрепление.

Изображения новости