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Автор:
Марина Беклемишева

На Байкале стартовал чемпионат по подводной фотографии

Опубликовано: 22.06.2017 18:09

Изображение Дотянуться до самого дна и оказаться в сказке. На Байкале стартовал чемпионат по подводной фотографии. Пять дней фотографы из разных городов России и мира будут изучать глубины священного озера через объектив фотоаппарата. Что увидели ловцы подводных моментов сегодня? Расскажем далее.

Поделиться красотой с родными и друзьями - желание, с которого началась карьера подводного фотографа Елены Азаровой. Впервые погрузившись, она поняла: это должны видеть все. Елена запечатлела глубины Тихого океана, Красного моря, а сейчас москвичка изучает Байкал. Она участвует в чемпионате по подводной фотографии. Правда, для этого погружения пришлось "утеплиться". "Посмотрите, какой у меня толстый костюм. Я первый раз ныряла в тонком, как вот ребята, и так замерзла, что я себе сшила на заказ толстый неопреновый костюм. Здесь толщина 7 мм", - поделилась Елена Азарова, подводный фотограф.

Кубок Байкала проводят в рамках Всероссийского волонтерского экологического марафона En+ Group "360 минут". Это часть комплексной программы по защите Байкала и заповедных территорий. "Мы очень рады, что дайверы присоединились к нам, присоединились к нашему главному волонтерскому экомарафону "360 минут". Он вырос из небольшой акции по уборке мусора. Теперь это действительно большой экомарафон, который длится практически весь год", - сказала Надежда Казакова, специалист по устойчивому развитию компании En+ Group.

В Кубке Байкала участвуют более 20 человек из Иркутска, Екатеринбурга, Тюмени, Москвы. Есть фотографы из Чехии. Каждого фотографа при погружении сопровождают опытные дайверы. За пять дней участники поработают не только в Листвянке, но и в Больших Котах и на Кругобайкалке. А итоги конкурса подведут в воскресенье и назовут автора лучшего снимка, а также победителей в номинациях: подводный пейзаж, человек и Байкал, Байкал Макро, Байкал Арт. Такой чемпионат на Байкале уже проводили в 80-х годах. В этом году Кубок решили возродить и сделать ежегодным. "Сейчас мы сможем сравнить старые фотографии с новыми фотографиями, сделать совместную выставку, показать ее здесь, в Иркутске, показать в Москве. Естественно, экологическая составляющая, потому что дайверы принимают участие в уборке мусора под водой", - говорит Дмитрий Меламед, директор открытого чемпионата по подводной съемке "Кубок Байкала".

Так какие тайны хранит Байкал? И откроется ли он фотографам? Об этом расскажут снимки. Самые яркие и уникальные кадры представят на выставке, чтобы вся страна увидела, что скрывают кристально чистые воды священного озера.

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